Kayınpederine kızan damat bütün yaylayı ateşe verdi

Eşinin evi terk edip babasının yanına yerleşmesine öfkelenen bir adam, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinden intikam almak için başlattığı yangınla bir yaylanın yarısını küle çevirdi. Aile içi bir anlaşmazlıkla başlayan olay, 12 yapının kullanılamaz hale geldiği büyük bir felaketle sonuçlandı. Günlerce mezarlık ve ormanlık alanda saklanan zanlı Harun Y., polis ve jandarmanın 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesiyle yakalandı.

YANGIN BÜTÜN YAYLAYA SIÇRADI

Her şey, Harun Y.'nin üç ay önce kendisini terk eden eşinin babası Hayati Ç.'ye ait Aşağısoku Yaylası'ndaki ahşap evi hedef almasıyla başladı. Perşembe günü iki arkadaşıyla birlikte yaylaya gelen Harun Y., iddiaya göre kayınpederinin evine benzin dökerek ateşe verdi. Ancak ahşap evde başlayan alevler, rüzgarın da şiddetli etkisiyle kontrolden çıkarak bitişikteki diğer yapılara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, toplamda 5 ev, 4 ahır ve 4 samanlığı yutarak 12 yapıyı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

300 SAATLİK TAKİP

Olayın ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve jandarma ekipleri, kundakçı damadı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Harun Y.'nin yaylaya birlikte geldiği iki arkadaşı, Anadolu Otoyolu'nda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı ancak mahkemece serbest bırakıldı.

Asıl zanlı Harun Y.'nin izini süren ekipler, şehirdeki ve güzergahlardaki tam 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelinin kimliği ve yeri tespit edildi. Akpınar Mahallesi'nde olduğu belirlenen Harun Y., fiziki takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Harun Y.'nin ilk ifadesinde, kaçmak için para bulmaya çalıştığını ve bu süreçte mezarlık ile ormanlık alanlarda saklandığını söylediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin devamı için İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.