İzmir’de sanayi sitesi alevlere teslim oldu! 8 iş yeri küle döndü

Yayınlanma:
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde gece yarısı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı ve 8 dükkân ile 3 aracı tamamen kullanılmaz hale getirdi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde dün gece yangın çıktı. Kimyasal yağ satışı yapılan bir dükkânda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı.

Saat 23.00 sıralarında başlayan yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan yangında 8 iş yeri ve 3 araç tamamen yandı.

sanayi-sitesindeki-yanginda-8-is-yeri-ve-901416-267828.jpg

sanayi-sitesindeki-yanginda-8-is-yeri-ve-901417-267828.jpg

sanayi-sitesindeki-yanginda-8-is-yeri-ve-901418-267828.jpg

sanayi-sitesindeki-yanginda-8-is-yeri-ve-901419-267828.jpg

sanayi-sitesindeki-yanginda-8-is-yeri-ve-901420-267828.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

