Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na ziyaret! Fatih Altaylı'nın son durumunu da açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanıp, 149 gün sonra, 17 Haziran tarihinde tahliye olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne bugün ziyaretçi olarak gitti.
İMAMOĞLU VE ALTAYLI İLE GÖRÜŞTÜ
19 Mart operasyonuyla tutuklanan iBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, İPA Başkanı Buğra Gökçe, İBB Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına cezaevi önünden açıklamalarda bulundu.
Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada "Hepsinde yüksek bir moral gördüm. Bu beni sevindirdi" ifadelerini kullanan Özdağ, "Umuyorum düşman ceza hukukunun tamamen gündemden kalktığı bir Türkiye'yi de önümüzdeki seçimlerden sonra göreceğiz" yorumunu yaptı.
ALTAYLI'NIN SON DURUMUNU AÇIKLADI
Altaylı ile uzun bir görüşme yaptığını ifade eden Özdağ, herkes gibi kendisinin de hakimin verdiği karara şaşkın olduğunu ancak içine sindirmese de yeni düşman ceza hukuku ortamının doğal sonucu olarak kararı kabul ettiğini söyledi.
Özdağ'ın açıklaması şu şekilde oldu:
Bugün Silivri Cezaevinde sayın Ekrem İmamoğlu'nu sayın Fatih Altaylı'yı sayın Ali Sukas'ı, Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettim. Sayın Buğra Gökçe ile görülme fırsatım oldu ve Tayfun Kahraman ile son Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan durumu değerlendirdik.
Öncelikle şunu ifade edeyim: Hepsinde yüksek bir moral gördüm. Bu beni sevindirdi, ancak Tayfun Kahraman haklı olarak AYM'nin bu ülkenin en üst yargı organı değil mi? Onun almış olduğu kararlar eğer uygulanmazsa hangimiz hukuk karşısında güvence içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz? sorusunu soruyoruz.
Bu da doğru bir soru haklı bir soru ve buna verecek bir cevap yok. Umarım AYM almış olduğu kararın gerçekleşmesi için çaba sarf eder. Umarım yine Adalet Bakanlığı bu konuda yapması gerekenleri, üstüne düşenleri bir an önce yapar. Öte yandan Ekrem Bey de bir an önce mahkemenin başlaması gerektiğini ve kendisini TRT'de canlı yayında savunmak istediğini ifade ediyor.
Eğer iddianameye, ortaya koydukları iddialara güveniyorlarsa bunu kamuoyu önünde tartışmaya açık olmalılar diyor. Ki bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum.
Sayın Fatih Altaylı ile konuştum. O da herkes gibi kararın şaşkınlığını yaşıyor ama doğrusu bu görüşmemizde bu kararı onun da, kabul edilemez kararı anladığını ve içine sindirmese dahi yeni düşman ceza hukuku ortamının doğal sonucu olarak kabullendiğini gördüm. Onunla da uzun bir değerlendirmemiz ve sohbetimiz oldu.
Umuyorum düşman ceza hukukunun tamamen gündemden kalktığı bir Türkiye'yi de önümüzdeki seçimlerden sonra göreceğiz.
