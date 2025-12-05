Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na ziyaret! Fatih Altaylı'nın son durumunu da açıkladı

Ümit Özdag'dan İmamoglu'na ziyaret! Fatih Altaylı'nın son durumunu da açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanıp, 149 gün sonra, 17 Haziran tarihinde tahliye olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne bugün ziyaretçi olarak gitti.

İMAMOĞLU VE ALTAYLI İLE GÖRÜŞTÜ

19 Mart operasyonuyla tutuklanan iBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı, CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, İPA Başkanı Buğra Gökçe, İBB Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına cezaevi önünden açıklamalarda bulundu.

Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada "Hepsinde yüksek bir moral gördüm. Bu beni sevindirdi" ifadelerini kullanan Özdağ, "Umuyorum düşman ceza hukukunun tamamen gündemden kalktığı bir Türkiye'yi de önümüzdeki seçimlerden sonra göreceğiz" yorumunu yaptı.

ALTAYLI'NIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Altaylı ile uzun bir görüşme yaptığını ifade eden Özdağ, herkes gibi kendisinin de hakimin verdiği karara şaşkın olduğunu ancak içine sindirmese de yeni düşman ceza hukuku ortamının doğal sonucu olarak kararı kabul ettiğini söyledi.

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde oldu: