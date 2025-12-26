Adana'da su borusu patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Borunun patlamasıyla birlikte yüzeye çıkan tonlarca su, kısa sürede çevreye yayılarak büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

BULVAR ÇÖKTÜ, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Patlamanın şiddetiyle Mithatpaşa Caddesi üzerindeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Borudan boşalan suyun etkisiyle Denizli, İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterler ve ara sokaklar adeta göle döndü. Birçok evi ve iş yerini su basarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yollarda biriken suyun yüksekliği nedeniyle araç trafiği durma noktasına geldi, bazı araçlar mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ASKİ ekipleri, hattaki suyu keserek tahliye çalışmalarına başladı.

ASKİ ekiplerinin patlayan borunun onarımı ve çöken yolun tamiri için başlattığı yoğun mesai sürerken, su baskınından etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.