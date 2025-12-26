Doğal gaz ve elektriğe yeni yıl zammı gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla bir araya gelerek 2026 yılı enerji stratejilerini paylaştı. Bakanın açıklamaları, Ocak ayında sabit kalacak tarifelerin yıl içerisinde enflasyon verilerine bağlı olarak yukarı yönlü değişebileceği mesajını verdi. Ayrıca, enerjide uygulanan devlet desteğinin miktarındaki devasa azalma, tüketici yükünün arttıracak.

OCAK AYINDA 'ZAMSIZ' BAŞLANGIÇ, YIL İÇİNDE AYARLAMA

Yeni yılda faturalara zam yapılıp yapılmayacağına dair soruya yanıt veren Bakan Bayraktar, Ocak ayında elektrik ve doğal gazda bir fiyat değişikliği planlamadıklarını ifade etti. Ancak Bayraktar, yılın geri kalanı için açık kapı bırakarak, "Yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

ENERJİ DESTEĞİNDE 277 MİLYAR LİRALIK BÜYÜK KESİNTİ

Halkın sırtındaki yükü hafifleten devlet desteği rakamlarında ise 2026 yılı için ciddi bir daralma göze çarpıyor. Bakanın verdiği bilgilere göre; 2025 yılında elektrik ve doğal gaz faturaları için sağlanan 650 milyar liralık destek, 2026 yılında toplamda 373 milyar liraya (elektrikte 282 milyar, gazda 91 milyar TL) gerileyecek. Bu veriler, devletin enerji sübvansiyonundan yaklaşık 277 milyar lira tasarruf edeceğini, yani bu maliyetin doğrudan tüketicinin omuzlarına bineceğini gösteriyor.

DOĞAL GAZDA 'DESTEKSİZ' DÖNEM BAŞLIYOR

Elektrikte uygulanmaya başlanan "son kaynak tüketici tarifesi" modeli doğal gaza da taşınıyor. Belirli bir tüketim miktarının üzerinde gaz kullanan milyonlarca kişi, artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Bakan Bayraktar süreci şu sözlerle anlattı:

"Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz."

Limitlerin hangi kriterlere göre belirleneceği henüz netleşmezken, bu uygulamanın özellikle kışı sert geçiren illerdeki orta gelirli grupları olumsuz etkilemesi bekleniyor.

KARANLIK SABAHALARA DEVAM: KIŞ SAATİ KALICI

Milyonlarca öğrenci ve çalışanın tepkisine rağmen kış saati uygulamasına geçilmeyeceği bir kez daha teyit edildi. Uygulamanın başladığı günden bu yana 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağlandığını belirten Bayraktar, bunun 27 milyar liralık bir ekonomik karşılığı olduğunu savundu.

AKKUYU İÇİN RUSYA’DAN 4 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki finansman süreci hakkında da bilgi veren Bakan, Rusya'nın proje için 9 milyar dolarlık bir kaynak sağladığını, bunun 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026 yılında Türkiye’de harcanacağını açıkladı.

Bayraktar, 2026'da Akkuyu'da ilk enerji üretimini gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ve Sinop ile Trakya'daki nükleer projeler için de uluslararası görüşmelerin (Güney Kore, ABD, Çin, Rusya) sürdüğünü belirtti.