Çöp poşetine cesedi konan Sümeyye'nin şüphelisi yanı başlarından çıktı
Diyarbakır’da çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’un ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi’ndeki bir sitede dün akşam saatlerinde boş bir daireyi kontrol eden mülk sahibi, çöp poşetine sarılı bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin bir gün önce kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’a ait olduğunu belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KATİL ŞÜPHELİSİ KAPICI ÇIKTI

DHA’nın haberine göre, cinayet şüphesiyle sitenin 27 yaşındaki kapıcısı S.K. gözaltına alındı. İlk bulgulara göre, S.K.’nin Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında çıkan tartışmada Durgun’un başına sert bir cisimle vurduğu iddia edildi. S.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amida Haber’in site sakinlerinden edindiği bilgilere göre, olayın yaşandığı sitede güvenlik kamerası bulunmuyor. Ancak Sümeyye Durgun’un, cesedinin bulunmasından bir gün önce yanında bir erkekle birlikte ticari taksiye binerek Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu bölgeye geldiği ve buradan yaya olarak siteye geçtiği öğrenildi. Bu görüntülerin, Adli Tıp Kurumu’nun güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından mülk sahibi, daireyi kontrol eden usta ve Sümeyye Durgun’un eşi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kapıcının ismi açıklanmazken, Durgun’un yaklaşık 7–8 ay önce evlendiği ve eşinin kuzeni olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

