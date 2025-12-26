Dilek İmamoğlu'dan art arda düzenlenen operasyonlara tepki: 'Yargılama değil dedikodu çarkı'

19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 18. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Söz konusu eyleme CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın ile CHP Parti Meclisi Üyesi Suat Özçağdaş’ın yanı sıra CHP temsilcileri, milletvekilleri, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

18. buluşmanın açılış konuşması ve basın açıklaması, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. İmamoğlu’nun ardından sırasıyla; İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) tutuklu başkanı Buğra Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce ve öğrenci Taylan Karahan söz alarak yaşadıkları sürece dair konuşma yaptı.

Dilek İmamoğlu Silivri'den haykırdı: Bu hukuk garabeti son bulmalı

"TELEVİZYONLARDA İFTİRALAR YALANLAR..."

Türkiye'de adaletin siyaset baskısı altında olduğuna dikkat çeken Dilek Kaya İmamoğlu, "Adalet, her geçen gün daha da dar bir alana hapsediliyor. Toplumun adalet duygusu, hukuksuzlukların devam ettiği her gün daha da zedeleniyor. Her gün yeni bir gözaltı haberiyle, tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyoruz. Televizyonlarda iftiralar, yalanlar, sözde duyumlar aralıksız konuşuluyor. Kişilerin özel hayatları sayfa sayfa ifşa ediliyor. Bir yargılama yapılmıyor, adeta bir dedikodu çarkı döndürülerek insanların itibarları zedelenmeye çalışılıyor” dedi.

"YARGI İNANDIRICILIĞINI KAYBETTİ"

Yürütülen süreçlere kamuoyunun inanmadığını söyleyen Dilek İmamoğlu, "Her gözaltı kararında, ‘acaba ne suç işledi’ değil, ‘acaba kimi rahatsız etti de apar topar gözaltı yapıldı’ sorusu soruluyor. İnandırıcılığını tümüyle kaybetmiş bir yargıyla karşı karşıyayız. Tüm bu adaletsizlikler yaşanırken, herkesi toplum vicdanının sesi olmaya, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

"TRT’DEN CANLI YAYIN" TALEBİNİ YİNELEDİ

Tutuklu yargılamanın en son başvurulması gereken bir tedbir olması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Ne yazık ki lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi gibi kavramlar nasıl göz ardı ediliyorsa tutuksuz yargılama da göz ardı ediliyor. Bizim taleplerimiz açık ve nettir. Bir hukuk devletinde zaten uygulanması gerekenlerdir. Biz, adil ve tarafsız mahkemelerce, şeffaf yargılama istiyoruz. Yargılanmaktan kaçınmıyoruz, tutuklu yargılanma ile peşinen cezalandırılmaya karşı çıkıyoruz. Ciddi sağlık sorunu yaşayanların, haklarında kesin hüküm bulunmamasına rağmen zindanda tutulmasına itiraz ediyoruz. Yapılan suçlamalar ve bu suçlamalara verilen cevaplar halktan saklanmasın; mahkeme, TRT’den ve isteyen her kanaldan canlı yayınlansın istiyoruz. Bu isteğimizi haklı bulduklarını söyleyenler, iş Meclis’te bunun önünü açacak oylamaya gelince, yan çiziyorlar” diye konuştu. Dilek Kaya İmamoğlu, temel hukuk kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.