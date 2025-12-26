Yer yarıldı otomobil içine düştü!: Sahibi "gömün gitsin" dedi!

Esenyurt’ta Haramidere kenarındaki boş arazide meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bir otomobil oluşan dev çukura düştü. Aracının düştüğünü gören sahibinin "Bu arabadan çok çektim, üstünü gömün gitsin" şeklindeki tepkisi ise çevredekileri şaşırttı.

Olay, Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde Haramidere'nin hemen yanındaki boş arazide sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun yağışlar veya zemin gevşemesi nedeniyle arazide aniden bir göçük oluştu. Bu sırada bölgede park halinde bulunan bir otomobil, kayan toprakla birlikte metrelerce derinlikteki çukurun içine yuvarlandı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, zabıta ve İSKİ ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dere kenarındaki koruma alanı içerisinde kalan bölgede inceleme başlatarak sokağı emniyet şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapattı.

"BU ARABADAN YANA HİÇ YÜZÜM GÜLMEDİ"

Göçük sonucu aracı çukurda kaybolan otomobil sahibi Cevdet Turahan’ın olay yerindeki rahat tavırları dikkat çekti. Aracının sürekli arıza çıkardığını belirten Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" dedi.

OBRUK GİBİ GENİŞLEYEN ÇUKUR KORKUTTU

Bölgedeki tehlikeye dikkat çeken mahalle sakini Hakan Aktaş, "Sabah buradan geçerken arabanın içine düştüğünü gördüm. Hemen zabıta ekiplerine haber verdim. Konya’daki obruklar gibi sürekli genişliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi araç içinde tamamen kaybolmuş durumda" diye konuştu.

