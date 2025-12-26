Diyarbakır'da kan donduran olay! 3 aylık bebeğini pencereden atmıştı: Anne hakkında karar verildi!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4. kattaki evinin penceresinden 3 aylık bebeğini aşağı atarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan anne, savcılık kararıyla tedavi edilmek üzere ruh sağlığı hastanesine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde bulunan Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğum sonrası psikolojik dengesinin bozulduğu (postpartum depresyon) belirtilen Nurhayat E., kayınpederinin evinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aylık kızı H.E.’yi 4. katın penceresinden boşluğa bıraktı.

diyarbakir.jpg

BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. H.E.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

bebek-1.jpg

ANNE İÇİN TEDAVİ KARARI VERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nurhayat E.'nin, ailesi tarafından doğum sonrası süreçte destek gördüğü ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Savcılık, zanlı annenin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak, detaylı tetkik ve tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

