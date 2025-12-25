Kayınpederinin evinde üç aylık bebeğini dördüncü kattan attı! Anne gözaltında

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda, sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeğini pencereden aşağı attı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda , olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

7 buçuk aylık bebeğin kemiklerini kırmışlar! Vicdansız anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

KADIN GÖZALTINA ALINDI!

Nurhayat E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.