Kayınpederinin evinde üç aylık bebeğini dördüncü kattan attı! Anne gözaltında

Yayınlanma:
Diyarbakır’da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nurhayat E., 3 aylık bebeğini misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü katta bulunan evinde pencereden aşağı attı. Bebek hayatını kaybederken Nurhayat E. gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda, sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeğini pencereden aşağı attı.

whatsapp-image-2025-12-25-at-12-28-06.jpeg

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda , olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

7 buçuk aylık bebeğin kemiklerini kırmışlar! Vicdansız anne ve erkek arkadaşı tutuklandı7 buçuk aylık bebeğin kemiklerini kırmışlar! Vicdansız anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

KADIN GÖZALTINA ALINDI!

Nurhayat E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

