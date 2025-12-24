7 buçuk aylık bebeğin kemiklerini kırmışlar! Vicdansız anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Olay, kente kısa bir süre önce yerleşen G.B. isimli kadının, 4 Aralık tarihinde 7,5 aylık bebeği U.C.S.'yi ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne getirmesiyle ortaya çıktı. Bebeğinin merdivenden düştüğünü iddia eden annenin bu beyanı, doktorların yaptığı muayene ile çürütüldü.

HASTANE KONTROLÜ İŞKENCEYİ BELGELEDİ

Hastanede yapılan detaylı kontrollerde, minik bebeğin vücudunda merdiven düşmesiyle açıklanamayacak, doğrudan darbeye bağlı çok sayıda kırık ve yaralanma tespit edildi. Sağlık ekiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İKİSİ DE TUTUKLANDI, BEBEK KORUMA ALTINDA

Soruşturma kapsamında anne G.B. ile aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı H.C.P. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından "çocuğa karşı kasten yaralama" ve "istismar" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanede gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan 7,5 aylık bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet korumasına alınarak uygun bir kuruma yerleştirildi.