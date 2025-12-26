Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kadrolarına toplam 100 iş müfettiş yardımcısı alınacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre istihdam edilecek personelin yarısı işin yürütümü, diğer yarısı ise iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşacak isimlerden seçilecek.

BAŞVURU SÜRECİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla dijital olarak yapmaları gerekiyor; şahsen veya posta yoluyla iletilen belgeler ise işleme alınmayacak.

ADAYLARDA ARANAN KRİTİK ŞARTLAR

Sınava başvuracak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve 2026 yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca eğitim durumu bakımından ilgili fakültelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya mühendislik gibi belirlenen branşlarından mezuniyet şartı aranıyor. Akademik başarıyı ölçmek adına 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS sonuçları esas alınacak ve her branş grubu için belirlenen taban puan türlerinden yeterli puanı almış olma zorunluluğu bulunuyor.

SINAV ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Giriş sınavı süreci yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar, 16 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında Bakanlık hizmet binasında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacak. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından nihai yerleştirme sonuçları yine Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilerek kamuoyuna duyurulacak.