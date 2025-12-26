AFAD 473 personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kurumsal kapasitesini artırmak ve afetlere karşı daha etkin bir yapı oluşturmak amacıyla kadrosunu genişletiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başkanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel alımı yapacak.

BİRÇOK FARKLI UNVANDA ALIM YAPILACAK

Alım yapılacak kadrolar oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. AFAD bünyesinde görev almak isteyen adaylar; avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen unvanları için başvuru yapabilecek. Bu alımlar sayesinde kurumun hem operasyonel gücünün hem de idari süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 5 Ocak – 12 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvuru süreci tamamen dijital ortamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı (www.kariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden yürütülecek. Şartlar ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgiler ise AFAD’ın resmi internet sitesinde (www.afad.gov.tr) erişime açılacak.

Türkiye 2025'te en çok kimi okudu? Listede dikkat çeken yazar

SÖZLÜ SINAV VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 16 Şubat – 6 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara’da bulunan AFAD Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.