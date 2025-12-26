Türkiye 2025'te en çok kimi okudu? Listede dikkat çeken yazar

2025 yılının okuma karnesi belli oldu. Bir e-ticaret sitesinin verilerine göre yıl boyunca 15 milyon kitap siparişi verilirken, en çok satan yerli kitap ve yazarı da açıklandı.

Türkiye’nin 2025 yılındaki okuma haritası, bir e-ticaret sitesinin açıkladığı verilerle gün yüzüne çıktı.

Söz konusu sitede, yıl boyunca 15 milyon kitap siparişi verildiği ve 325 binden fazla farklı eserin okurlarla buluştuğu yılda, edebiyat dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli dikkat çekti. Livaneli'nin "Bekle Beni" adlı eseri en çok satan yerli kitap oldu.

zulfu-livaneli-bekle-beni.jpg

2025 verilerine göre, yerli edebiyatın zirvesinde Zülfü Livaneli yer alırken, yabancı kitap kategorisinde ise dünyaca ünlü yazar Dan Brown rüzgarı esti. Brown’un "Sırların Sırrı" adlı eseri yabancı dilde en çok satan kitap olurken, eser yayınlandığı ilk haftada 3 binden fazla sipariş alarak rekor kırdı.

Yazar bazında yapılan sıralamada, genel toplamda çocuk kitapları yazarı Çağrı Odabaşı ilk sırada yer aldı. Zülfü Livaneli, Çağrı Odabaşı’nın hemen ardından yılın en çok satan ikinci yazarı olarak listenin üst sıralarında yer aldı.

turkiye-2025te-en-cok-kimi-okudu-listede-dikkat-ceken-yazar-2.jpg

ÇOCUK KİTAPLARI KATEGORİSİNE YOĞUN İLGİ

Yıl boyunca en çok ilgi gören kategori çocuk kitapları oldu. Constanze Von Kitzing’in "Uykusu Gelmeyen Porsuk" eseri bu kategoride zirvede yer alırken, Çağrı Odabaşı’nın eğitim setleri ve Saniye Bencik Kangal’ın eserleri en çok aranan ve favorilere eklenen içerikler arasında yer aldı.

KADINLAR DAHA ÇOK OKUYOR

2025 yılı kitap satış verileri, okur profiline dair çarpıcı rakamlar da sundu. Toplam siparişlerin yüzde 55’i kadınlar tarafından verilirken, erkek okurların oranı yüzde 45’te kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

