2025 yılının kelimesi seçiliyor: 5 finalist aday!

Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile iş birliği yaparak geçtiğimiz ay başlattığı öneri sürecini tamamladı. Değerlendirme Kurulu ve vatandaşlardan gelen yoğun önerilerin ardından 2025 yılına damgasını vuran 5 aday kelime ve kavram netleşti. Listede; "dijital vicdan", "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" kavramları yer alıyor.

OYLAMA İÇİN SON GÜN 28 ARALIK

22 Aralık itibarıyla başlayan oylama süreci, 28 Aralık 2025 Pazar günü saat 17.30’da sona erecek. Yılın ruhunu en iyi yansıtan kelimeyi seçmek isteyen vatandaşlar, Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan anket sayfası (https://anket.tdk.gov.tr/) üzerinden tercihlerini yapabilecek.

Halkın oylarıyla belirlenecek olan "Yılın Kelimesi", 2025 yılının sosyolojik ve kültürel yansımasını dil üzerinden belgeleyecek.