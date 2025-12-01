'Yılın kelimesi' belli oldu: Oxford açıkladı

Oxford University Press, "rage bait" (öfke yemi) terimini 2025 Yılın Kelimesi seçti. Terim, genellikle etkileşim için kasıtlı olarak öfke uyandıran çevrimiçi içerikleri tanımlıyor.

Oxford University Press, "rage bait" (öfke yemi) terimini 2025 Yılın Kelimesi olarak belirledi. Terim, "sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan davranışlarla kasıtlı olarak öfke uyandırmak için tasarlanmış çevrimiçi içerik" şeklinde tanımlandı.

Kullanıcılar çoğu zaman “öfke yemi” ile oluşturdukları tepki vasıtasıyla sosyal medyadaki gönderilerine aldıkları etkileşimi artırmaya çalışıyor.

KÖKENİ 2002’YE DAYANIYOR

En az 2002 yılına kadar uzanan terim, ilk kez bir Usenet tartışma grubunda sürücülerin sollama yaparken farları yakıp söndürmesine verilen tepkiyi tanımlamak için kullanılmıştı. Zamanla dikkat çekmek amacıyla yapılan çevrimiçi davranışları tanımlayan yaygın bir argo haline geldi.

KULLANIMI ÜÇ KAT ARTTI

Oxford verilerine göre, geçen yıl terimin kullanım sıklığı üç kat arttı. Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, "İnsanlar bu kelimeyi daha önce hiç duymamış olsalar bile anlamını anında anlıyorlar" açıklamasını yaptı.

OXFORD’DAN AÇIKLAMA

Oxford University Press tarafından seçime ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“[Yılın kelimesinin iki kelime olması hakkında] İki kelime seçerek sizi öfkelendirmek istemiyoruz; ancak bu, terimin anlamına uygun olurdu!

Oxford Yılın Kelimesi, sözlükbilimcilerimizin tek bir anlam birimi olarak gördüğü tekil bir kelime veya ifade olabilir.

Rage bait, şiddetli bir öfke patlaması anlamına gelen rage (öfke) ve çekici bir yiyecek parçası anlamına gelen bait (yem) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Her iki terim de İngilizce'de köklü bir geçmişe sahiptir ve Orta İngilizce dönemine kadar uzanır. Etimolojik olarak benzer olan clickbait ile yakın bir paralelliği olsa da, rage bait daha çok öfke, uyumsuzluk ve kutuplaşma uyandırmaya odaklanır.”

KAVRAMLAR NEYE GÖRE SEÇİLİYOR?

2004'ten beri seçilen Yılın Kelimesi, İngilizce konuşulan ülkelerdeki 30 milyar kelimelik veri tabanından elde edilen kullanım kanıtlarına dayanıyor. Amaç, sosyal ve kültürel önemi olan yeni veya ortaya çıkan kelimeleri verilerle destekleyerek belirlemek olarak tanımlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

