5 yaşındaki Deniz'in dişi çekildi öldü! İki yıldır adalet sağlanamadı... Hekimden şok ifade

Bursa'da özel bir diş kliniğinde sedasyon altında diş tedavisi gören 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in ölümüyle ilgili dava sürüyor. 10 Kasım 2023’te yapılan müdahale sonrası rahatsızlanan Deniz, Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde 13 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni “oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği” olarak açıklanmıştı.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü kliniği 1 ay süreyle kapattı. Diş hekimi A.G., anestezi uzmanı L.O., anestezi teknikeri G.K. ve mesul müdür K.G.Y. hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” ve “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla 3 ila 9 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

"KENDİMİ KULLANILMIŞ HİSSEDİYORUM"

Duruşmada savunma yapan diş hekimi A.G., işe başladığında klinikte zaten sedasyon uygulandığını belirtti:

"Ben işe yeni başlamıştım. Bana çocuk hasta bakıp, bakamayacağımı mesul müdür sordu. Ben de bakabileceğimi söyledim. Muhtemelen ona da şirket sahibi sormuştur. Ben bu işte, ilk tedaviyi yapanın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten ben başladığımda iş yeri faaliyet içerisindeydi ve bu işlemler yapılıyordu. Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Bu nedenle sorgulamadım da. Bu konuda bilgilendirme bana yapılmadı. İmplant yapmamam ve diş çekmememi mesul müdür ve şirket sahibi söyledi. Ancak sedasyon konusunda bir şey söylemediler. Ben bir düzen içerisine düştüm. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Kendi kendime sedasyon uygulamasına karar vermedim. Zaten düzen bu şekildeydi. Meslektaşlarım kendilerinin suçsuz olduğunu söylüyor, ancak asıl kusursuz olan benim. "

Diş hekimi A.G. Sedasyon kararını kendisinin almadığını iddia etti.

A.G., Deniz’in dişine sütur atmadığını da belirtti:

"Ayrıca ben dişe sütur atmadım, sonrasında Dörtçelik Hastanesi’nde atılmış olabilir. Çünkü hiçbir diş hekimi süt dişi çekimi sonunda sütur atmaz, çünkü sonradan çıkacak ana dişlerin gelişim bozukluğuna neden olur"

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sanıklardan anestezi uzmanı L.O. ise "Sonradan yasak geldiğini, sedasyon işlemi yapılmayacağını bilmiyordum. Ayrıca daha önce de Deniz'e aynı işlem yapıldığı için ve diğer hastanelerde 4-5 ay sonraya gün verilmesi ve çeşitli sebeplerden dolayı zorunluluk bulunduğundan bu işlem yapılmıştır. Yapılan işlemde de kusurumun olmadığını düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

AİLE İSYAN ETTİ

Deniz’in babası Aydın Sönmez, “2023 yılında meydana gelen olay sebebiyle 2 yıldır mücadelemiz devam ediyor. Yargılamanın daha fazla uzamasını istemiyoruz.” diye konuştu. Anne Elena Sönmez ise, “2 yıldır biz çocuğumuz olmadan yaşıyoruz ama sanıklar normal yaşamına devam ettiler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Cezalandırılmalarını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Salih Duman, A.G. ve L.O. hakkında tutuklama talep ederek, “A.G.’nin savunmasını kabul etmiyoruz” dedi.

EN FAZLA 9 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ...

Savcı, işletme ortaklarının beraatini talep ederken, diş hekimi A.G. ve anestezi uzmanı L.O.’nun “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, mesul müdür K.G.Y.’nin ise “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, kararını vermek üzere duruşmayı erteledi.