İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi

İBB davasında periyodik tutukluluk incelemesi sonuçlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyada yaptığı incelemede tahliye talepleri kabul edilmedi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER BULUNUYOR

İncelemenin kapsadığı isimler arasında davanın en çok dikkat çeken isimleri de bulunuyor.

Kararda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Fatih Keleş, Gürkan Akgün, Aykut Erdoğdu, Ali Kurt, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan gibi kamuoyunun yakından izlediği isimler yer aldı.

İBB davasında UYAP krizi! Kabul edilen iddianame ortada yok... İmamoğlu'nun avukatlarından flaş başvuru

Öte yandan İBB davasında iddianamenin 11 Kasım 2025’te mahkemeye sunulduğu ve 25 Kasım 2025’te kabul edilerek davanın açıldığı bildirilmişti. İddianame 3 bin 739 sayfa ve 407 kişi hakkında düzenlendi; bunlardan 105’inin tutuklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

SÜREÇTE BELİRSİZLİKLER YAŞANDI

İddianamenin kabulünün ardından tensip zaptı ve duruşma takvimi beklenirken, süreçte belirsizlikler yaşandı. Bazı yayınlarda 18 Aralık 2025 için duruşma günü göründüğü, ardından bu bilginin UYAP’ta iptal edildiği; başsavcılığın da o aşamada tensip işlemi yapılmadığını ve duruşma tarihi verildiği iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.

Mahkemenin ilk somut adımlarından biri, tensip zaptı yerine tutukluluk incelemesi kararının dosyaya girmesi oldu.