İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi

İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
Yayınlanma:
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı. Mahkeme tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluklarının devamına karar verdi.

İBB davasında periyodik tutukluluk incelemesi sonuçlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyada yaptığı incelemede tahliye talepleri kabul edilmedi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER BULUNUYOR

İncelemenin kapsadığı isimler arasında davanın en çok dikkat çeken isimleri de bulunuyor.

Kararda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Fatih Keleş, Gürkan Akgün, Aykut Erdoğdu, Ali Kurt, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan gibi kamuoyunun yakından izlediği isimler yer aldı.

İBB davasında UYAP krizi! Kabul edilen iddianame ortada yok... İmamoğlu'nun avukatlarından flaş başvuruİBB davasında UYAP krizi! Kabul edilen iddianame ortada yok... İmamoğlu'nun avukatlarından flaş başvuru

Öte yandan İBB davasında iddianamenin 11 Kasım 2025’te mahkemeye sunulduğu ve 25 Kasım 2025’te kabul edilerek davanın açıldığı bildirilmişti. İddianame 3 bin 739 sayfa ve 407 kişi hakkında düzenlendi; bunlardan 105’inin tutuklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

SÜREÇTE BELİRSİZLİKLER YAŞANDI

İddianamenin kabulünün ardından tensip zaptı ve duruşma takvimi beklenirken, süreçte belirsizlikler yaşandı. Bazı yayınlarda 18 Aralık 2025 için duruşma günü göründüğü, ardından bu bilginin UYAP’ta iptal edildiği; başsavcılığın da o aşamada tensip işlemi yapılmadığını ve duruşma tarihi verildiği iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.

Mahkemenin ilk somut adımlarından biri, tensip zaptı yerine tutukluluk incelemesi kararının dosyaya girmesi oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Türkiye
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı