İBB davasında UYAP krizi! Kabul edilen iddianame ortada yok... İmamoğlu'nun avukatlarından flaş başvuru

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak İBB iddianamesinin UYAP sistemine yüklenmesini ve dosyanın fiziki örneğinin kendilerine verilmesini talep etti.

25 Kasım’da mahkemece kabul edilen iddianamenin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen henüz UYAP’a yüklenmedi. UYAP'a yüklenmeyen iddianame için tensip de düzenlenmedi.

İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, iddianamelerin iade sebepleri bakımından mahkemeler tarafından denetime tabi tutulması zorunluluğunu düzenlemektedir. Mahkemenizin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine yüklenmiş bir kabul kararının bulunmaması ve dosya tensibinin henüz yapılmamış olması karşısında, Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/248683 soruşturma, 2025/50199 esas ve 2025/10715 iddianame numaralı, 3.789 sayfadan oluşan iddianamesinin delilleriyle birlikte Mahkemenizce 15 günlük yasal süre içerisinde denetlenememesi nedeniyle sistem tarafından otomatik olarak mı kabul edildiği, yoksa kabul kararının sisteme yüklenmesinin ihmal mi edildiği anlaşılamamaktadır.”

Aynı dilekçede, mahkemeden şu talepler de yer aldı: