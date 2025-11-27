Son Dakika | İmamoğlu'nun duruşmasına önce gün verildi sonra iptal edildi

Son Dakika | İmamoğlu'nun duruşmasına önce gün verildi sonra iptal edildi
Son dakika... İBB iddianamesinin ilk duruşma tarihinin belli olduktan sonra iptal edildi. Duruşma tarihi 18 aralık olarak duyurulmuştu.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması neden olan İBB soruşturmasında iddianame 11 Kasım'da tamamlandı. İmamoğlu'nun tutukluğunun 237 gününü iddianamesiz bir şekilde geçirmiş oldu. İmamoğlu şu an 253 gündür tutuklu.

İmamoğlu'nun 2430 yıla kadar hapsi istendiği iddianamede geçtiğimiz günlerde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, mahkemenin duruşma tarihi verdiğini sosyal medya hesabından aktardı.

Aktarılan ilk bilgiye göre duruşma 18 Aralık'ta görülecekti.

Fakat UYAP sistemine göre; duruşma tarihi apar topar geri çekildi. Duruşma gününün iptal edilmesi UYAP sisteminde şöyle yer verildi:

"Daha önce İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi biriminde 2025/318 numaralı dosyada 18/12/2025 tarih 13:45 saatte verilmiş olan duruşma günü iptal edilmiştir."

SAVCILIK DURUŞMA TARİHİ BİLGİSİNİ YALANLADI

ANKA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmasına ilişkin duruşma tarihi verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

"...iddianameye ilişkin İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

İBB DAVASI AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Hüseyin Ersöz, duruşma tarihine ilişkin UYAP sistemine gelen mesajın ekran görüntüsünü paylaşıp şunları ifade etti:

"UYAP'tan kontrol ettiğimizde "İBB Davasına" ilişkin bir duruşma günü tebliği yada Tensip Zaptı düzenlenmesi gerçekleşmediğini görüyoruz.

Celse uygulaması üzerinden ise anlık bir "duruşma günü iptal bilgilendirmesi" yapıldı. Bu hatalı bir işlemden de kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'nden öğrenmeye çalışıyoruz."

UMUT AKDOĞAN'DAN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, duruşma tarihi ile ilgili ortaya çıkan muammaya isyan etti. Akdoğan şunları ifade etti:

  • "Hukuku rehber edinmek zorundasınız. Ya ne yapıyorsunuz siz? Bakın daha biraz önce bir duruşma tarihi verildi. Duruşma tarihi hemen iptal edildi. Niye?
  • Birinin keyfi istedi, hukuk rehber edinilmedi diye. Bizim Silivri Cezaevindeki, Anadolu'nun dört bir yanındaki arkadaşlarımızın birçoğu yatarını yattı bile, bitti o iş. Yatara olsa, ceza alsa artık zaten tahliye edilmesi gerekiyor.
  • Geldiğimiz bu noktada şimdi bir de Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sesleniyorum. Ya biz Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun üyesiyiz. Milli birlik ve kardeşlik peki, tamam. Bu demokrasi nereye gidiyor?
  • Hani Silivri ile İmralı size aynı uzaklıktaydı ya, ikisi de vatan toprağındaydı ya. Ey Milli Birlik ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonu üyeleri, ey Milliyetçi Hareket Partililer, ey Adalet Kalkınma Partililer, şu İmralı'ya baktığınız kadar onun çeyreği kadar, onun binde biri kadar bir de Silivri'ye bakın Allah aşkınıza. Bu rezalet olacak iş mi?
  • Şimdi gelmişsiniz duruşma tarihi veriyorsunuz, onu erteliyorsunuz. Ha, olması gerekeni söyleyeyim. 3700 sayfalık bir iddianame. Bu iddianame ile ilgili yapacağınız şey şu. Arkadaşlarımız hemen tensiple tahliye edilmeli.
  • Tutuksuz yargılanmalı ve bu 3700 sayfalık iddianame ile ilgili duruşma belki de Şubat ayında, Mart ayında yapılmalı. Bu kadar iddiayı ortaya koyacaksınız, hadi ya 15 gün sonra duruşmasını yapalım diyeceksiniz.
  • Tutuksuz yargılama olmalı, duruşma ileri bir tarihe atılmalı. Duruşma tarihi verip hemen iptal etmek gibi hukuki garabetlerden bu iş arındırılmalı. Ayıptır. İnsanlar çoluklarıyla, çocuklarıyla geleceğe dair birlikte olmayı bekliyor."

