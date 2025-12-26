Müstakil ev alevlere teslim oldu! Evde mahsur kalan kişiyi komşuları çıkardı
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde müstakil bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkmasına sebep oldu.
Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütlügüzle Topallar Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde çıktı.
70 yaşındaki Saadettin Ö.’ye ait evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDE MAHSUR KALAN KİŞİYİ KOMŞULARI KURTARDI
Evde yalnız yaşayan ve yangında vücudunda yanıklar oluşan Saadettin Ö., komşularının yardımıyla evden çıkarılarak kurtarıldı.
İlk müdahalesi bir elektrik dağıtım firması ekipleri tarafından yapılan Sadettin Ö., adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
VÜCUDUNDA 2'NCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU
Buradaki tedavisinde 2’inci derece yanık teşhisi konulan Sadettin Ö., Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alarak söndürüldü.
Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)