Samsun’da anne oğlunu silahla vurdu

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi'nde bir anne ile oğlu arasında yaşanan tartışma, şiddet içeren bir olaya dönüştü. İddiaya göre 54 yaşındaki S.K. ile 24 yaşındaki oğlu S.G. arasında çıkan anlaşmazlık, kısa sürede alevlendi.

ANNEDEN OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine anne S.K., silahla oğlu S.G.'yi vurdu. Saldırıda S.G., boyun bölgesinden tek kurşunla yaralandı. Olay yerine gelen çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi.

YARALI OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumu ciddi olan S.G., ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

ANNE GÖZALTINDA

Olayın ardından Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek şüpheli anne S.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının, çatışmanın nasıl başladığı ve silahın nereden temin edildiği konularında ifadesi alındı. Soruşturma, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için devam ediyor.