13 yaşındaki kardeşini silahla öldürdü

Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga, silahlı şiddetle sonuçlandı. 13 yaşındaki çocuk, ağabeyi tarafından vurularak öldürüldü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan bir olay, trajik bir cinayetle sonuçlandı. İki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, hızla kontrolden çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ağabey A.B., silahına sarıldı. İki kardeş arasındaki gerginlik, silahlı bir kavgaya evrildi. Çevredekilerin duyduğu silah seslerinin ardından durum yetkililere bildirildi.

Restoranda servis krizi! 6 kişi silahla vurulduRestoranda servis krizi! 6 kişi silahla vuruldu

ÇOCUK OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye hızla 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonuç vermedi. Ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Annesini silahla tehdit eden babasını darbetti!Annesini silahla tehdit eden babasını darbetti!

KAÇAN ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli A.B.'nin yakalanması için jandarma tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Cinayetin nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

