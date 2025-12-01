Restoranda servis krizi! 6 kişi silahla vuruldu

Bursa'da restorana gelen 2 kişiye kaba davranışları nedeniyle yemek servisi açılmadı. Restoran çalışanlarıyla yaşanan tartışma sonucu 2 kişi, tabancayla ateş açtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

KABA DAVRANIŞLARI NEDENİYLE SERVİS AÇILMADI

İddiaya göre, yemek için geldikleri restoranda kaba davranışlar sergileyen 2 kişiye yemek servisi açılmadı. Bunun üzerine 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.

1 SAAT SONRA SOPALARLA İŞ YERİNİ BASTILAR

Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla gelip iş yerini bastı.

Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi.

6 KİŞİ İSABET EDEN KURŞUNLA YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.