Restoranda servis krizi! 6 kişi silahla vuruldu

Yayınlanma:
Bursa'da restoranda servis açılmadı iddiasıyla ateş açıldı. Olayda 6 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Bursa'da restorana gelen 2 kişiye kaba davranışları nedeniyle yemek servisi açılmadı. Restoran çalışanlarıyla yaşanan tartışma sonucu 2 kişi, tabancayla ateş açtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

yemek-servisi-acmayan-restoran-calisanla-1042483-309350.jpg

KABA DAVRANIŞLARI NEDENİYLE SERVİS AÇILMADI

İddiaya göre, yemek için geldikleri restoranda kaba davranışlar sergileyen 2 kişiye yemek servisi açılmadı. Bunun üzerine 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.

yemek-servisi-acmayan-restoran-calisanla-1042481-309350.jpg

1 SAAT SONRA SOPALARLA İŞ YERİNİ BASTILAR

Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla gelip iş yerini bastı.

Adana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldüAdana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldü

Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi.

yemek-servisi-acmayan-restoran-calisanla-1042479-309350.jpg

6 KİŞİ İSABET EDEN KURŞUNLA YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Tıkanıklık için giden ekipler kanalizasyonda cenin buldu
Tıkanıklık için giden ekipler kanalizasyonda cenin buldu
12 yaşındaki Yusuf silahlı saldırıda yaralandı
12 yaşındaki Yusuf silahlı saldırıda yaralandı