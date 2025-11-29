Adana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldü

Adana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldü
Yayınlanma:
Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda Cengiz Durmaz hayatını kaybetti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan restorana yapıldı.

Restoranın önünde motosikletle gelen iki şüpheliden biri şüpheliden biri aşağıya inerek, bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibi 57 yaşındaki Cengiz Durmaz'a tabanca ile defalarca ateş açtı.

adanada-motosikletli-suphelilerden-rest-1038399-308180.jpg

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

Durmaz, başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Adana’da vahşet! Komşusunu bıçaklayarak öldürdü oğullarını ise yaraladıAdana’da vahşet! Komşusunu bıçaklayarak öldürdü oğullarını ise yaraladı

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

adanada-motosikletli-suphelilerden-rest-1038400-308180.jpg

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

adanada-motosikletli-suphelilerden-rest-1038401-308180.jpg

Durmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

