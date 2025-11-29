Adana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan restorana yapıldı.

Restoranın önünde motosikletle gelen iki şüpheliden biri şüpheliden biri aşağıya inerek, bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibi 57 yaşındaki Cengiz Durmaz'a tabanca ile defalarca ateş açtı.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

Durmaz, başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.