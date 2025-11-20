Adana’da vahşet! Komşusunu bıçaklayarak öldürdü oğullarını ise yaraladı

Adana’da Akın Pıtırlı ile ailesi evlerindeki 30 bin liranın çalınmasından yan komşuları Özsoy ailesini sorumlu tuttu. İki aile arasında bu iddia nedeniyle husumet başlarken Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Akın Pıtırlı, sokakta Kemal ve kardeşi Mustafa Özsoy ile karşılaştı ve taraflar arasında tartışma yaşandı.

Saldırgan; Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özsoy ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Murat Özsoy, kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Murat Özsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Akın Pıtırlı'yı, yakın bir sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Pıtırlı, ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik. Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" ifadelerini kullandı. İşlemleri tamamlanan Pıtırlı, adliyeye sevk edildi.