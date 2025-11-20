Adana’da vahşet! Komşusunu bıçaklayarak öldürdü oğullarını ise yaraladı

Yayınlanma:
Adana’da 18 yaşındaki Akın Pıtırlı, husumetli olduğu komşuları Murat Özsoy'u (55), sokakta çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü, oğulları Kemal (24) ve Mustafa Özsoy'u (20) ise yaraladı. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Adana’da Akın Pıtırlı ile ailesi evlerindeki 30 bin liranın çalınmasından yan komşuları Özsoy ailesini sorumlu tuttu. İki aile arasında bu iddia nedeniyle husumet başlarken Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Akın Pıtırlı, sokakta Kemal ve kardeşi Mustafa Özsoy ile karşılaştı ve taraflar arasında tartışma yaşandı.

Annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle katleden saldırgan tutuklandı!Annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle katleden saldırgan tutuklandı!

BABA VE ÇOCUKLARINI BIÇAKLADI!

Saldırgan; Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özsoy ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

saldirgan.png

BABA HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Murat Özsoy, kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Murat Özsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Akın Pıtırlı'yı, yakın bir sokakta yakaladı.

husumetli-oldugu-komsusunu-oldurdu-ogul-1024791-304108.jpg

Emniyete götürülen Pıtırlı, ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik. Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" ifadelerini kullandı. İşlemleri tamamlanan Pıtırlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak:DHA

