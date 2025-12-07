Annesini silahla tehdit eden babasını darbetti!

Kütahya'da 22 yaşındaki A.S., annesine şiddet uyguladığı öne sürülen babasını darbetti. Yaralı baba oğlu gözaltına alındı.

ANNESİNİ SİLAHLA TEHDİT EDEN BABASINI DARBETTİ

Zafertepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde S.S. ile eşi A.S. arsasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. A.S. tartışma sırasında 51 yaşındaki kadını darbederek, silahla tehdit etti. O esnada evde olan 22 yaşındaki genç, olaya müdahale ederek babasını darbetti.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan baba A.S., anne S.S. ve oğul A.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan baba ve oğul tedavilerinin ardından gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Hayati tehlikesi bulanmayan anne S.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.