Annesini silahla tehdit eden babasını darbetti!

Yayınlanma:
Kütahya'da 22 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayıp silahla tehdit eden babasını darbetti. Baba-oğul gözaltına alınırken, annenin tedavisi sürüyor.

Kütahya'da 22 yaşındaki A.S., annesine şiddet uyguladığı öne sürülen babasını darbetti. Yaralı baba oğlu gözaltına alındı.

ANNESİNİ SİLAHLA TEHDİT EDEN BABASINI DARBETTİ

Zafertepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde S.S. ile eşi A.S. arsasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. A.S. tartışma sırasında 51 yaşındaki kadını darbederek, silahla tehdit etti. O esnada evde olan 22 yaşındaki genç, olaya müdahale ederek babasını darbetti.

kutahya.jpg

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan baba A.S., anne S.S. ve oğul A.S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gelinini yaralayıp kız kardeşini katletmişti: Kaçan kayınpeder yakalanarak tutuklandıGelinini yaralayıp kız kardeşini katletmişti: Kaçan kayınpeder yakalanarak tutuklandı

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan baba ve oğul tedavilerinin ardından gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Hayati tehlikesi bulanmayan anne S.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Osmaniye'de bir otobüs kazası daha! 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de bir otobüs kazası daha! 3 kişi yaralandı
Tekstil fabrikasında korkunç olay! İşçinin kolları koptu
Tekstil fabrikasında korkunç olay! İşçinin kolları koptu
Son Dakika | AFAD duyurdu! Van'da deprem
Son Dakika | AFAD duyurdu! Van'da deprem