Gelinini yaralayıp kız kardeşini katletmişti: Kaçan kayınpeder yakalanarak tutuklandı

Kırıkkale'de Yaşar Ereli, eline aldığı silahla dehşet saçtı. Oğluyla boşanma aşamasında olan gelini Eser Ereli'yi silahla yaralayan Ereli, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i öldürdü.

Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü

AVUKATLIK OFİSİNİ KANA BULADI

Öğle saatlerinde Yaşar Ereli, Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde gelini Eser Ereli ve onun kız kardeşi Nilgün Geçer ile buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yanında getirdiği silaha davranan Yaşar Ereli, Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. 2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı.

GELİNİNİN KIZ KARDEŞİNİ KATLETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında büroda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

KATİL ERKEK YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Yaşar Ereli, Bahşili ilçesinde suç aleti ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Yaşar Ereli’nin yakalandığını duyan yakınları, Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

TUTUKLANDI

Katil kayınpeder Yaşar Ereli, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ereli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.