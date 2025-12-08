Barzani krizi bilerek mi çıkarıldı? AKP içinden gelen bomba etkisi yaratacak açıklama

KDP Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti üzerine yaşanan gerilim giderek artmaya devam ediyor. Barzani'nin ziyaretinde özel korumalarının uzun namlulu silahlar ile yurt topraklarında gözükmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Önce kamuoyunun tepkisini çeken bu görüntülere Cumhurbaşkanının danışmalarından MHP Lideri Bahçeli'ye, muhalefetten STK'lara kadar tepkiler art arda geldi. Krizin yaşandığı günden bu yana hiçbir yetkili sorumluluğun kendisinde olduğunu söylemedi.

Bununla beraber İçişleri Bakanlığı, devletin organize ettiği ziyarete soruşturma açtı.

Barzani'nin koruma krizinin ihalesi kime kalacak? "AKP'li vekil ricacı oldu" iddiasında herkes topu birbirine attı

"SÜRECİ PROVOKE ETMEK İSTEYENLERİN ÇABASI"

Krizin üzerinden günler geçmesine rağmen henüz fatura kimseye kesilmedi. Ancak gerilimi devam ediyor. Ziyaretten önce her 25 metreye asker yerleştirildiği, güvenlik güçlerinin izinlerinin kaldırıldığı ifade edilenler arasında. Nefes'ten Nuray Babacan, AKP içerisinde Barzani krizinin devam ettiğini aktardı. Parti içerisinde durumu 'kötü yönetim ve liyakatsizlik' olarak görenlerin yanı sıra süreci provoke etmek isteyenlerin çabası' olarak bakanların olduğunun yorumlarının yapıldığını kaydeden Babacan, parti içerisindeki Kürtlerin Barzani'yi tartışmaların dışında tutmayı savunanların olduğunu aktardı.

AKP içinde konuya ‘kötü yönetim ve liyakatsizlik’ açısından bakan da var, süreci provoke etmek isteyenlerin çabası olarak bakan da. Ayrıca partinin Kürtleri, Mesut Barzani’nin tartışmaların dışına tutulması gerektiğini savunuyor. Öncelikle Mesut Barzani’nin gelişi sırasında bölgede alarm verildiği, güvenlik güçlerinin izinlerinin kaldırıldığı, yol boyunda her 25 metreye bir asker yerleştirildiği anlatılıyor. Böylesine güvenlik alt yapısı sağlanırken, Barzani’nin Iraklı askerlerle gövde gösterisi yapmasına nasıl izin verildiği önemli konu.

"BU TAM ANLAMI İLE SABOTAJDIR"

Parti içerisinde yapılan farklı yorumları aktaran Babacan, bir AKP'linin sürece sabotaj yapmak isteyenlerin olduğunun yorumunu aktardı:

Barzani olayında yaşanan tam bir sahipsizlik örneğidir. Açılım sürecinin sahipsizliğinin de göstergesidir. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, valisi, jandarma komutanı yok mu? İlk kez mi böyle bir ev sahipliği yapılıyor? Kamuoyunda yaratacağı duygu hiç mi hesaba katılmamış? Bu kadar liyakatsizlik olur mu? Bu tam anlamıyla sabotajdır…

Ziyarette sorumlu olanın mülki amir olduğunu aktaran bir başka AKP'li ise, "Bu olayda Barzani’yi suçlamak yanlıştır. Mülki amir sorumludur. Onlar nasıl göz yummuş, onu sorgulamak gerekir. Valinin derhal görevden alınması gerekirdi. Türkiye’nin Barzani ailesiyle ilişkilerine zarar veren bir olay yaratılmış. Terörsüz Türkiye ile ilgili şüphe yaratan bir olaya dönüştürüldü. İyi niyetli bir zafiyet yok ortada. Kamuoyu tepki göstermekte haklı. Bu durumu yaratanların niyetlerine bakmak gerekir…" yorumunu yaptı.

DEM TABANI ÖCALAN DEĞİL DEMİRTAŞ'I İSTİYOR

Kulis bilgilerini aktarmaya devam eden Babacan, kulislerde Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasının öncelik haline getirilmemesinin rahatsızlık yarattığını ve Kürtlerin de yeni dönemin lideri olarak Öcalan değil Demirtaş'ı görüldüğünü belirtti: