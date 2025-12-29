Yolda karşılaştığı husumetlisini vurup kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı bir kavga yaşandı. Yolda karşılaşan 40 yaşındaki Erdinç Ç. ile 36 yaşındaki Selim C. arasında, eski husumet nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir arbede halini aldı. Kavga sırasında Erdinç Ç., üzerinde bulundurduğu tabancayı çekerek Selim C.'yi sol bacağından vurdu. Saldırının hemen ardından şüpheli, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Selim C.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının tedavisi burada devam ederken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan 40 yaşındaki şüpheli Erdinç Ç.'yi yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.