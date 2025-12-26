Husumetlisini sokak ortasında tabancayla ateş açarak kovaladı!

Yayınlanma:
Bursa’da, F.D. isimli kişi, aralarında husumet bulunan B.G.’yi tabancayla ateş ederek kovaladı. B.G. cadde üzerinde bulunan bir mağazaya girerek kurtulurken F.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda, F.D. ile husumetlisi B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.D. yanındaki tabancayla ateş ederek B.G.'yi kovalamaya başladı.

MAĞAZAYA SIĞINARAK KURTULDU!

Kurşunlardan kaçan B.G., cadde üzerindeki bir mağazaya sığınarak kurtuldu.

O anlar, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.D.’yi bu sabah olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu kapsamında gözaltına aldı.

Kaynak:DHA

