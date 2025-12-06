Barzani'nin koruma krizinin ihalesi kime kalacak? "AKP'li vekil ricacı oldu" iddiasında herkes topu birbirine attı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri ve eski Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani,

Şırnak'ın Cizre ilçesinde katıldığı sempozyuma uzun namlulu silahlarını kuşanmş üniformalı korumaları ile geldi.

Usullerin esnetildiği ziyarete önce vatandaşlardan sonra AKP ve MHP kanadından tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Birol Ekici, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Hüda-Par Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'in de katıldığı sempozyumda oluşan görüntülerin sorumluluğunun kime kalacağı merak konusu oldu.

HERKES TOPU BİRBİRİNE ATTI: BARZANİ'NİN KORUMA KRİZİNİN İHALESİ KİME KALACAK?

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Barzani'nin korumaları İçişleri Bakanlığı'nda tepkilere neden oldu. Sempozyuma katılan Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, diğer mevkidaşları tarafından eleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da Karaloğlu’ndan yaşananlara dair ayrıntılı bilgi istediği öğrenildi.

Barzani’yi Habur Sınır Kapısı’nda da karşılayan Şırnak Valisi Birol Ekici’nin, İçişleri nezdinde sert eleştirilere maruz kaldığı öğrenildi. Bakanlık kaynakları, yayımlanması eli kulağında olan Valiler Kararnamesi’nde Şırnak Valiliği için bir değişikliğin gündeme gelebileceğini ileri sürdü. Benzer şekilde, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar’ın da eleştirilerden payını aldığı da belirtildi.

AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar’ın protokolün esnetilmesi için Valilikten ricada bulunduğu öne sürüldü. Karaloğlu’nun da programa katılmasıyla, Valiliğin inisiyatif alarak prosedürlerde esnemeye gittiği ifade edildi.