Beykoz'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul'un Beykoz ilçesi Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta, dün saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, ev sahibi V.A.(33) ile evlerinde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında tartışma çıktı.

Yusuf Emir Güner'in, V.A.'nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan arbede de Güner, eline aldığı cisimle V.A.'nın başına vurdu. Aldığı darbe sonucu yaralanan V.A., olay yerinden kaçan Güner'in peşinden gitti.

YARALI HALDE PEŞİNE DÜŞÜP VURDU

Kavganın ardından peşinden gittiği Yusuf Emir Güner'i yakalayan V.A., silahını çıkararak Güner'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı tespit edilen Yusuf Emir Güner ile hafif yaralandığı belirlenen V.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜNER YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan taraflardan Yusuf Emir Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli V.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

GÜNER'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Olayda yaşamını yitiren Yusuf Emir Güner için bugün ikindi namazını ardından Çavuşbaşı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Güner'in ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Güner, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.