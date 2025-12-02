Şişli’de silahlı saldırı: Şüpheli her yerde aranıyor

Şişli’de silahlı saldırı: Şüpheli her yerde aranıyor
Yayınlanma:
Şişli'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Eskişehir Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Akağalar Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı tabanca ile diğerini yaraladı.

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı: 'Can güvenliğim yok' dedi yardım istediİş insanına evinin önünde silahlı saldırı: 'Can güvenliğim yok' dedi yardım istedi

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasık bölgesinden yaralanan kişiye ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye nakledildi.

12 yaşındaki Yusuf silahlı saldırıda yaralandı12 yaşındaki Yusuf silahlı saldırıda yaralandı

SALDIRGAN KAÇTI

Olay yerinden kaçmayı başaran saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede gerekli incelemeleri tamamlarken, şüphelinin kimliğini tespit etmeye yönelik soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Resmen başladı: E-skuterlerde yeni dönem
Resmen başladı: E-skuterlerde yeni dönem