Şişli’de silahlı saldırı: Şüpheli her yerde aranıyor

İstanbul'un Şişli ilçesinde Eskişehir Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Akağalar Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı tabanca ile diğerini yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasık bölgesinden yaralanan kişiye ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye nakledildi.

SALDIRGAN KAÇTI

Olay yerinden kaçmayı başaran saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede gerekli incelemeleri tamamlarken, şüphelinin kimliğini tespit etmeye yönelik soruşturma sürüyor.