12 yaşındaki Yusuf silahlı saldırıda yaralandı

Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli saldıganın sokakta açtığı ateş sonucunda 19 yaşındaki Emirhan D. ile sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki Yusuf yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kar maskeli şüpheli sokakta Emirhan D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 19 yaşındaki genç ağır yaralanırken, o esnada sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki Yusuf Z. de kolundan vuruldu.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Saat 19.30 sıralarında nadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, elindeki silahla sokağa girerek Emirhan D.'ı hedef aldı. Şüpheli, koşarak takip ettiği Emirhan D.'ye defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

istanbul-arnavutkoyde-silahli-saldiri-1042641-309392.jpg

12 YAŞINDAKİ YUSUF VURULDU

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Emirhan D. ile saldırı anında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken koluna kurşun isabet eden Yusuf Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

istanbul-arnavutkoyde-silahli-saldiri-1042645-309392.jpg

Yine motosikletli saldırı: Pizza dükkanına kurşun yağdırdılarYine motosikletli saldırı: Pizza dükkanına kurşun yağdırdılar

"6 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Mahallede bulunan market sahibi, "6 el silah sesi geldi. Bir çocukta vurulmuş. Ateş eden kişiyi görmedim markete bakıyordum. Ben marketçiyim zaten. O anda çıktım müdahale ettim zaten" dedi.

Kaynak:DHA

