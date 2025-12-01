Yine motosikletli saldırı: Pizza dükkanına kurşun yağdırdılar
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi’nde gece saatlerinde bir pizza işletmesi silahlı saldırıya uğradı.
Olay, caddeden motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şüphelinin yanlarında getirdiği tabancayla iş yerine 5 el ateş açmasıyla meydana geldi. Kurşunların işletmenin camlarına isabet etmesi sonucu iş yerinde hasar oluştu.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaparak saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
