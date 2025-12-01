Son dakika | Kışlada kılıçlı yemin hakkında çok önemli gelişme! Bir kişi hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenler hakkında mezuniyet töreni yapılmasının ardından Subay Andı'nı okuyup ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demelerinde engel olunmadığı gerekçesi ile TSK'dan ihracına yönelik karar verilen dönemin Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal hakkında yeni bir karar verildi.

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Söz konusu kararda Alay Komutanı vekili Alper Topsakal hakkında verilen 'ihraç' kararı Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Verilen kararın MSB tarafından bir ay içerisinde işleme konulması gerektiği ifade ediliyor.

Teğmenlerin ihracı... Yaşar Güler 'kılıf' gibi gerekçeyi böyle savundu

TOPSAKAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Topsakal’ın avukatı Cengiz Demirtaş, ihraç kararının iptalinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda icra edilen mezuniyet ve sancak devir teslim töreni sonrasında yaşananlar nedeniyle hakkında TSK’dan ayırma cezası verilen müvekkilim Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal için açılan iptal davasında idare mahkemesince ayırma cezası işleminin iptaline karar verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri öğrencilik yılları dahil 32 yıla yakın üstün bir vazife ve disiplin anlayışıyla hizmet eden, terörle mücadele görevlerinde uzun yıllar fedakarca görev yapan bu kahraman subay hakkındaki hukuka aykırı ayırma cezasının idare mahkemesince iptaline karar verilmesi son derece kıymetlidir. Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal’ın yeniden TSK saflarında fedakarca hizmetine devam edecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duymaktayız. Müvekkilimin, hakkındaki kararın gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine geri döndüğünde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanı, milleti ve devleti için fedakarlıkla ve sadakatle çalışmaya devam edeceğinin bilinmesini isteriz."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Soruşturma sadece teğmenler ile sınırlı kalmamış, alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edilmişti.