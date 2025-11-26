Teğmenlerin ihracı... Yaşar Güler 'kılıf' gibi gerekçeyi böyle savundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda mevzuattan kaldırılan yemini ederek "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihracına dair açıklamalarda bulundu.

TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında teğmenlerin ihracına değinen Güler, gerekçeyi açıkladı.

Ordunun bir disiplinin olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı, Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Tuğba Ebru Eroğlu'nu sorumlu tuttu.

Atatürk'e saygısızlık yapanlar mahkeme kararıyla geri döndü: İhraç edilen teğmenlerden sert mektup!

YAŞAR GÜLER TEĞMENLERİN İHRACINI BÖYLE SAVUNDU

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları görüşülüyor.

Komisyonda milletvekilleri arasında, 4 teğmenin 2024'teki Harp Okulları mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıktan sonra ihraç edilmesine dair tartışma çıktı.

İhraca gelen tepkilere yanıt veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir, geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirisine, "Atatürk'ün askerleriyiz" dediği için hiçbir soru sorulmadı. İki, "neden kılıç çektiniz" diye hiçbir soru sorulmadı" diyerek şöyle konuştu:

"Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girdi. Bu tören bittiği anda, tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, "Aileler lütfen tören alanını terk edin'. Böyle bir hakkı var mı? Oradaki ailelerin ve çocukların..."

"BUNLAR DÜŞÜNÜLÜRSE TERÖRLE MÜCADELE 45 SENE SÜRER"

Muhalefet milletvekillerinin eleştirileri üzerine Güler, "Bunlar düşünüldüğü için bizim terörle mücadele 45 sene sürer, bilmem ne başka bir olayda olursa 55 sene sürer. İşte bu oradaki bir teğmenin orada beş yıldır bekleyen annesinin, babasının, çocuklarının yanından çağırma hakkı var mı" dedi.

Bir milletvekilinin, "Konunun özü Mustafa Kemal Kemal'in askerleriyizdir. Bunların kenarında dolaşmayın" demesi üzerine Güler, "Değildir" yanıtını verdi. Başka bir milletvekili ise, "Bunun terörle bitmemesi ile ne alakası var" sorusunu yöneltti.