Atatürk'e saygısızlık yapanlar mahkeme kararıyla geri döndü: İhraç edilen teğmenlerden sert mektup!

10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmayı reddedenlere tepki gösterdikleri için TSK’dan atılan dört teğmen bir mektup yayımladı. Teğmenler yayımladıkları mektupta mahkemelerin çifte standart uyguladığını belirterek Atatürk'e saygısızlık yapanların göreve iade edilmesini eleştirdi.

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden ve buna destek olan teğmenlere tepki gösterdikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Teğmenler Bekir Yıldırım, Özgür Sığırcı, Taner Macit ve Recep Ayar, bir mektup yayımlayarak tepkilerini dile getirdi.

Teğmenler, 'Atatürk'e saygı duymuyorum' diyen Teğmen Abdülaziz Altun ve Furkan Şahin'in mahkeme kararıyla TSK'ya geri dönmesine karşın, kendi açtıkları davaların reddedilmesine tepki gösterdi.

"VATANİ GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ"

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; Teğmenlerin "EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUMUZ TÜRK MİLLETİNE!" başlığıyla yayımladıkları mektupta, tepkilerini "vatani görev" olarak gördüklerini belirtildi.

Teğmenlerin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına alenen saldırı ve saygısızlık yapan sözde teğmen ile ona destek veren diğer iki teğmene tepki göstermeyi vatani görev bildiğimiz için sessiz kalmayı ne damarlarımızda akan asil kana, ne de... şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasına yakıştıramadık."

"15 Temmuz'da tarikat ve cemaatlerin ordu içinde yapılandığında Türk milletinin ne büyük bedeller ödediğini bilen... evlatlar olarak hareket ettik."

"Lakin Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden ve ona destek olan kişilerin mahkemelerce mesleğe iade edilmeleri bizler için kabul edilemez bir durumdur! Bu mahkeme kararlarını adına hüküm kurulan Türk milletinin takdirine bırakıyoruz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞEYHLER, DERVİŞLER, MÜRİTLER VE MENSUPLAR MEMLEKETİ OLAMAZ"

Kendilerinin "Aziz Atatürk’e bağlılık gösteren" kişiler olarak mahkemelerden olumsuz cevaplar aldığını veya mahkeme günlerinin verilmediğini ve üniformalarından hala uzak olmalarının kendilerini çok yaraladığını dile getirdiler.

Mektup, "İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Atatürk!” sözleriyle ve Atatürk’ün "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz" sözüyle sonlandırıldı.

Kaynak:TELE1

