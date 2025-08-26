Teğmenlerin mezuniyetine yasak bombardımanı: Törenden önce okuldan çıkarılacaklar

Kara Harp Okulu 2024 mezuniyet törenine çok sayıda teğmenin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı eşliğinde kılıç çatması üzerine soruşturma başlatılmış yeni mezun 5 teğmen ve teğmenlere engel olamadıkları iddia edilen 3 komutan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Kılıç çatan teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu ile Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş ve Serhat Günder'in “disiplinsizlik” suçlamasıyla ordudan ihraç edilmesine neden olayın benzerinin bu yıl, 30 Ağustos'ta, yapılacak mezuniyet töreninde de yaşanmaması için sert önlemler alan Milli Savunma Üniversitesi, yasak kararları ile törenin önüne geçti.

TEĞMENLERİN MEZUNİYETİNE YASAK BOMBARDIMANI

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre, bu yılki mezuniyet töreni için tören geçişinin tamamlanması ve stat dışına çıkmalarının ardından teğmenlerin tekrar sahaya dönerek benzer davranışlarla bulunmasının önlenmesi, teğmenlerin akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının gözden geçirilmesi istendi.

Düzenlenecek tören öncesinde alınan önlemler ise şu şekilde:

Törene katılacak aile mensuplarının sayısı sınırlandırıldı ve bunların verilecek kodla girmeleri kararlaştırıldı… Resmi tören bittikten sonra teğmenlerin, aileleriyle buluşmak için sahaya girmeleri ve görüntü almaları yasaklandı… Törenin ardından teğmenlerin kıyafetlerini taburda değil başka bir yerde değiştirecekleri, kıyafetlerini değiştirir değiştirmez de derhal okuldan ayrılmaları gerektiği bildirildi.

TÖRENDEN ÖNCE OKULDAN ÇIKARILACAKLAR

Mezuniyet törenine günler kala Deniz ve Hava Harp Okulu’ndan mezun olacak teğmenler Ankara’ya geldi, tören provaları birlikte yapıldı.

Halen devam eden provalar sırasında son bir tedbir daha alındı.

Teğmenlerin mezuniyet töreninden bir gün önce 29 Ağustos gecesi okulda, kendi aralarında kutlama yapma geleneğini bulunuyor.

Geçen yılki mezuniyet töreninden bir gece önce de bu kutlamalar yapılmış ve teğmenler şarkılar, marşlarla birlikte Subay Andı’nı okumuş, hiçbir sorun çıkmamıştı. Ancak ertesi günkü resmi mezuniyet töreninden sonra bu andı okumaları “disiplinsizlik” sayılıp soruşturma açılmıştı. İşte bu nedenle teğmenlerin geleneksel kutlamasına da fiili yasak getirildi.

Bu yıl ilk kez yapılacak uygulama ile tören provalarının 28 Ağustos’ta sonlandırılmasının ardından teğmenler, 30 Ağustos’taki resmi törene kadar okuldan çıkarılacak.



Bir başka deyişle tören öncesinde bir “vukuat” yaşanmaması için teğmenler adeta sokağa atılacak ve iki günlüğüne başlarının çaresine bakmaları istenecek.