İş insanına evinin önünde silahlı saldırı: 'Can güvenliğim yok' dedi yardım istedi

İzmir'de iş insanı Murat Ekinci evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkarken, tedavisi sonrası taburcu edilen Ekinci, "Can güvenliğim yok" diyerek devlet yetkililerinden yardım istedi. Ekinci o anları anlattı...

İzmir Menemen’de iş insanı Murat Ekinci, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. 54 yaşındaki Ekinci, sağ bacağı ve karnından yaralanarak çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kapüşonlu ve maskeli bir kişinin Ekinci’nin aracına binip sol camına ateş ettiği, ardından kaçarken bir otomobille yanından geçip bir kez daha ateş ettiği görülüyor.

Adana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldüAdana'da gece yarısı silahlı saldırı! Restoranın içinde öldürüldü

evinin-onunde-silahli-saldiriya-ugrayan-1038559-308218.jpg

“CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Ekinci, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Can güvenliğim yok. Devletimden yardım talep ediyorum. 6 milyon TL borç aldım, 30 milyon TL geri ödedim. 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Akaryakıt istasyonum kurşunlandı, evimin önünde ateş açıldı” dedi.evinin-onunde-silahli-saldiriya-ugrayan-1038561-308218.jpg​​​​​​​

Jandarma ekipleri, saldırıda kullanılan aracın kiralık ve sahte plakalı olduğunu belirledi. Aracı kiralayan iki şüpheli gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren asıl kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

evinin-onunde-silahli-saldiriya-ugrayan-1038557-308218.jpg

O ANLARI ANLATTI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Ekinci, yaşadıklarını anlatarak, "Saldırgan başıma doğru hedef almıştı. Hemen otomobilin içine doğru kendimi attım. Mermiler, karnıma ve bacağıma isabet etti. Sonra tekrar 7-8 el ateş ettiler. Komşumun ve benim aracım isabet eden mermiler nedeniyle zarar gördü. Can güvenliğim yok. Devletimden ve Adalet Bakanlığı'ndan yardım talep ediyorum. Bana sahip çıksınlar" dedi.

Şüphelilerin henüz yakalanamadığını hatırlatan Ekinci, "Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tahkikatı titizlikle yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef herhangi bir gözaltı ve tutuklu yok. Mağdurum. Devletime, adalete güveniyorum. 6 milyon TL borç aldım. 30 milyon TL olarak geri ödedim. Ancak, 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Bunun üzerine daha önce 2 kez akaryakıt istasyonum kurşunlandı, 1 kez de evimin önünde ateş açıldı. Zor durumdayım, çocuklarımın can güvenliği yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

