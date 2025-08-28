Sağlık Bakanlığı’ndan MHRS’de usulsüz randevu iddialarına yanıt

Sağlık Bakanlığı’ndan MHRS’de usulsüz randevu iddialarına yanıt
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada yer alan “Randevu Çetesi” iddialarını yalanlayarak, MHRS herhangi bir sistem açığının bulunmadığını "MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir" diyerek açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz randevu alındığına ilişkin iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Bakanlığın “Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. Bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi.

Gerici doktor yeminini unutup "Teşhircilere bakmam" demişti: Cevabını Tabipler Birliği verdiGerici doktor yeminini unutup "Teşhircilere bakmam" demişti: Cevabını Tabipler Birliği verdi

Bakan duyurdu! Sağlık Teknofesti geliyorBakan duyurdu! Sağlık Teknofesti geliyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir."

MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edilecekMHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edilecek

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
İncelenirken patladı: 2 asker öldü
İncelenirken patladı: 2 asker öldü
Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü
Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü
Gişelerde TIR'ın devrilme anı kamerada: 5 kişi yaralandı
Gişelerde TIR'ın devrilme anı kamerada: 5 kişi yaralandı