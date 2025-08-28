Gerici doktor yeminini unutup "Teşhircilere bakmam" demişti: Cevabını Tabipler Birliği verdi

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Doktoru ve İHH İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, kot pantolon ve tshirt giyen genç kadın hastasının "teşhirci" olduğunu iddia ederek muayene etmeyi reddetmişti.

Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği'nin soruşturma başlattığı olayda genç kadına söyledikleri sert tepkilere neden olan Uysal'ın bir sözü dikkat çekti.

GERİCİ DOKTOR YEMİNİNİ UNUTUP "TEŞHİRCİLERE BAKMAM" DEMİŞTİ

Hasan Hüseyin Uysal, "Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Teşhircileri muayene etmiyorum. Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen” diyerek genç kadını muayene etmedi.

Her doktor gibi Hipokrat Yemini ederek mesleğine başlayan Uysal'ın "hasta seçiyorum" sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yeminini hatırlatmasına neden oldu.

Uysal'ın son eylemi ve eski paylaşımlarını hatırlatan bir kişi "Allah'tan korkmayan Hasan Hüseyin Uysal isimli doktorun Hipokrat'tan korkmasını bekliyor toplum. Hayvan düşmanı, kadın düşmanı, çocuk düşmanı, yaşam düşmanı olmaları tesadüf değil.." diyerek tepki gösterdi. Uysal'ın hasta seçme hakkına ilişkin sözlerine yanıt ise meslektaşlarından geldi.

CEVABINI TABİPLER BİRLİĞİ VERDİ

Türk Tabipler Birliği (TTB) Hasan Hüseyin Uysal'ın sözlerinin ardından "doktorların söylem ve tutumlarına ilişkin" açıklama yaptı. TTB "Ayrımcı Açıklama ve Tutumlar Hekimlik Ahlak Değerlerinin Açık İhlalidir, Kabul Edilemez!" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlatmak zorundayız ki; hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür."

Açıklamada Uysal'ın da ettiği Hipokrat Yemini'ne yer verildi. Yemin metni ise şu şekilde:

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, Ant içerim.