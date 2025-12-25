Fenomen avukatlara karşı TBB'den hamle!

Fenomen avukatlara karşı TBB'den hamle!
Yayınlanma:
Türkiye Barolar Birliği, sosyal medyada “fenomen” haline gelen avukatların paylaşımlarını mercek altına alarak reklam-bilgilendirme ayrımını netleştirecek ve mesleki etik ile müvekkil mahremiyetini koruyacak yeni bir rehber hazırlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medyada “fenomen” olarak öne çıkan öğretmenlere yönelik başlattığı denetim sürecinin ardından, benzer bir çalışma hukuk dünyasında da gündeme alındı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların sosyal medya kullanımını daha net kurallarla çerçevelemek amacıyla kapsamlı bir rehber hazırlığına başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TBB koordinasyonunda ve yerel baroların katkısıyla oluşturulacak rehberde; paylaşımların bilgilendirme mi yoksa reklam niteliği mi taşıdığı ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Çalışmanın temel hedefi, mesleki etik sınırların korunması ve müvekkil mahremiyetinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi.

'Fenomen öğretmenlere' karşı bakanlık harekete geçti!'Fenomen öğretmenlere' karşı bakanlık harekete geçti!

REKLAM-BİLGİLENDİRME AYRIMI NETLEŞECEK

Mevcut durumda avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin özel ve güncel bir mevzuat bulunmuyor. Uygulamada, Avukatlık Kanunu ve reklam yasağına ilişkin yönetmelik hükümleri esas alınıyor. TBB’nin yürürlükteki düzenlemeleri, avukatların çevrimiçi mecralarda bedelli ya da bedelsiz şekilde kendilerini öne çıkaran faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor.

Yeni rehberle birlikte, bu sınırların daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyor. Avukatların kazançlarına, başarılarına ya da yürüttükleri işlere ilişkin reklam niteliği taşıyan paylaşımlar yapamayacağı; mesleğin saygınlığını zedeleyebilecek açıklama ve davranışlardan kaçınmakla yükümlü olacakları vurgulanacak.

ETİK DENETİM GÜÇLENECEK

Hukuk çevreleri, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte gri alanların arttığına dikkat çekerek, rehberin hem meslek mensupları hem de vatandaşlar açısından koruyucu bir işlev göreceğini belirtiyor. TBB’nin hazırlayacağı metnin, denetim süreçlerinde barolara yol gösterici olması ve olası ihlallerde daha tutarlı bir uygulama zemini oluşturması bekleniyor.

Rehberin tamamlanmasının ardından barolar aracılığıyla avukatlara duyurulması ve eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi planlanıyor. Böylece sosyal medyada artan görünürlük karşısında, mesleki etik ilkelerin güncel ihtiyaçlara uygun biçimde yeniden tanımlanacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Türkiye
Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı
Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı
10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti
10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti