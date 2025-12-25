Fenomen avukatlara karşı TBB'den hamle!

Millî Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medyada “fenomen” olarak öne çıkan öğretmenlere yönelik başlattığı denetim sürecinin ardından, benzer bir çalışma hukuk dünyasında da gündeme alındı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların sosyal medya kullanımını daha net kurallarla çerçevelemek amacıyla kapsamlı bir rehber hazırlığına başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TBB koordinasyonunda ve yerel baroların katkısıyla oluşturulacak rehberde; paylaşımların bilgilendirme mi yoksa reklam niteliği mi taşıdığı ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Çalışmanın temel hedefi, mesleki etik sınırların korunması ve müvekkil mahremiyetinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesi.

REKLAM-BİLGİLENDİRME AYRIMI NETLEŞECEK

Mevcut durumda avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin özel ve güncel bir mevzuat bulunmuyor. Uygulamada, Avukatlık Kanunu ve reklam yasağına ilişkin yönetmelik hükümleri esas alınıyor. TBB’nin yürürlükteki düzenlemeleri, avukatların çevrimiçi mecralarda bedelli ya da bedelsiz şekilde kendilerini öne çıkaran faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor.

Yeni rehberle birlikte, bu sınırların daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyor. Avukatların kazançlarına, başarılarına ya da yürüttükleri işlere ilişkin reklam niteliği taşıyan paylaşımlar yapamayacağı; mesleğin saygınlığını zedeleyebilecek açıklama ve davranışlardan kaçınmakla yükümlü olacakları vurgulanacak.

ETİK DENETİM GÜÇLENECEK

Hukuk çevreleri, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte gri alanların arttığına dikkat çekerek, rehberin hem meslek mensupları hem de vatandaşlar açısından koruyucu bir işlev göreceğini belirtiyor. TBB’nin hazırlayacağı metnin, denetim süreçlerinde barolara yol gösterici olması ve olası ihlallerde daha tutarlı bir uygulama zemini oluşturması bekleniyor.

Rehberin tamamlanmasının ardından barolar aracılığıyla avukatlara duyurulması ve eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi planlanıyor. Böylece sosyal medyada artan görünürlük karşısında, mesleki etik ilkelerin güncel ihtiyaçlara uygun biçimde yeniden tanımlanacağı ifade edildi.