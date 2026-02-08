TOKİ kurası çekilecek 7 şehir açıklandı!

TOKİ kurası çekilecek 7 şehir açıklandı!
Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde 9-15 Şubat kura programını açıkladı. Kurum, açıklamasında “50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız” dedi. TOKİ kuraları Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir’de çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 9-15 Şubat kura takvimini açıkladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız.” ifadelerine yer verdi.

kurum.jpeg

50 İLDE HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ!

Bakanlık’tan edinilen bilgiye göre, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, dün Kırıkkale’de bin 736, Yalova'da bin 805 konutun kura çekimiyle devam etti. 29 Aralık 2025- 8 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

toki.jpg

7 İLDE KURA ÇEKİLECEK!

Bakanlık, 9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik’te bin 419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da bin 753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da bin 950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirleneceğini açıkladı.

TOKİ Yalova kura sonuçlarıTOKİ Yalova kura sonuçları

Bu kapsamda, 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısının 57’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısının ise 203 bin 111’e yükseleceği bildirildi.

(ANKA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

