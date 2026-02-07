YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yalova’da yapılacak toplam 3 bin 825 konut için kura çekimi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

Yalova TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Yalova TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Yalova’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

Sıra No İlçe Konut Sayısı Kura Sonuçları 1 Yalova Merkez 900 Yalova Merkez Kura Sonuçları 2 Yalova Altınova 150 Yalova Altınova Kura Sonuçları 3 Yalova Altınova Tavşanlı 100 Yalova Altınova Tavşanlı Kura Sonuçları 4 Yalova Armutlu 95 Yalova Armutlu Kura Sonuçları 5 Yalova Çi̇ftli̇kköy 500 Yalova Çi̇ftli̇kköy Kura Sonuçları 6 Yalova Termal 60 Yalova Termal Kura Sonuçları

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

