Direksiyonda telefon kullananlar yandı! Yeni para cezası belli oldu

Meclis Genel Kurulunda yeni haftada, trafik cezalarını artıracak kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Teklife göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücülere ehliyet süreleri ile ceza uygulanacak.

Hızı 46-55 kilometre aşanların ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların ise 90 günlüğüne alınacak.

Ayrıca, ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek, ehliyeti 2 ay alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

DİREKSİYONDA TELEFON KULLANANLAR YANDI

Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek.

Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek. Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.