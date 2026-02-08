Direksiyonda telefon kullananlar yandı! Yeni para cezası belli oldu

Direksiyonda telefon kullananlar yandı! Yeni para cezası belli oldu
Yayınlanma:
Meclis, yeni haftada trafik cezalarını yükseltecek kanun teklifini görüşecek. Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 25 bin liraya yükselecek.

Meclis Genel Kurulunda yeni haftada, trafik cezalarını artıracak kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Teklife göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücülere ehliyet süreleri ile ceza uygulanacak.

Hızı 46-55 kilometre aşanların ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların ise 90 günlüğüne alınacak.

2025'in trafik cezaları belli oldu

Ayrıca, ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek, ehliyeti 2 ay alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

10 madde daha Meclis'te kabul edildi: Trafik cezalarına zam üstüne zam10 madde daha Meclis'te kabul edildi: Trafik cezalarına zam üstüne zam

DİREKSİYONDA TELEFON KULLANANLAR YANDI

Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek.

Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek. Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

