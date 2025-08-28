Bakan duyurdu! Sağlık Teknofesti geliyor

Uşak Valiliği’nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında üretim odaklı bir modele geçeceğini iddia etti. Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yalnızca koruyan değil, aynı zamanda üreten, geliştiren ve dünyaya örnek olan bir sağlık sistemi oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Memişoğlu, yakın zamanda “Sağlık Teknofesti” düzenleyeceklerini duyurdu.

Gençlerin sağlık teknolojisiyle tanışacağını vurgulayan bakan, “Sağlıkta da biz inşallah çok daha iyi sağlık sanayisini oluşturacağız ve yakın zamanda da inşallah Sağlık Teknofesti gibi gençlerimizi sağlık teknolojisiyle buluşturur faaliyetlerde ve alanlarda hep beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edilecek

Türkiye’nin sadece sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda üretim tarafında da öncü bir ülke olmayı hedeflediğini söyleyen Memişoğlu, “Bizim hedefimiz sadece sağlık hizmetini artık sürdürmek değil. Dünyada sağlık teknolojisini de sağlığın üretim tarafının da lideri olan bir ülke haline gelmek” diye konuştu. Ürünlerin 2026’da çıkması için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Memişoğlu, Uşak’taki sağlık hizmetlerini de değerlendirdi. Kentin üniversitesi, tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesiyle güçlü bir konumda olduğunu belirten Memişoğlu, “Daha iyi olması için de bir 200 yataklı hastane planlamamız var. Bunu yatırım programımıza aldık. En kısa zamanda da projesini bitirip inşaatına başlayacağız” dedi.