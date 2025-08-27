Rus yüzücü boğulmadı mı? Başka yerden çıkma ihtimali için kameralar izlenecek

Rus yüzücü boğulmadı mı? Başka yerden çıkma ihtimali için kameralar izlenecek
Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Svechnikov'un boğulmayıp, başka bir alandan çıkış yapma ihtimaline karşı güvenlik kameralarının izlenmesinin talep edildiği bildirildi.

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca’da saat 10.04’te başladı ve Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de 12.54’te sona erdi. Dereceye giren sporculara törende ödülleri verildi.

Yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un ise bitiş noktasına ulaşamadığı tespit edildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Arama operasyonuna deniz polisinin yanı sıra İBB İtfaiyesi’ne bağlı 6 dalgıç da zodyak botlarla destek veriyor.

KAMERALAR İZLENECEK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, Svechnikov 10.08’de atlama platformundan yüzmeye başladı, ancak bitiş noktasındaki parkura ulaşamadı. Şahsın boğulma ihtimali dışında başka bir noktadan karaya çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki sahil hattını gören otel, park ve güvenlik kameralarının incelenmesi talep edildi.

yeni-proje.jpg

Kaybolan Rus yüzücünün oteldeki son görüntüleriKaybolan Rus yüzücünün oteldeki son görüntüleri

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktıİstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

3 gündür aranan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme3 gündür aranan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme

İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldıİstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
ROK kendinden çok emin: Öcalan Ankara'ya gelmedi çünkü o istemedi
ROK kendinden çok emin: Öcalan Ankara'ya gelmedi çünkü o istemedi
Elazığ'da korkunç olay! Kaçan eşeğin sürüklediği 7 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da korkunç olay! Kaçan eşeğin sürüklediği 7 yaşındaki çocuk öldü