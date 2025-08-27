Rus yüzücü boğulmadı mı? Başka yerden çıkma ihtimali için kameralar izlenecek

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca’da saat 10.04’te başladı ve Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de 12.54’te sona erdi. Dereceye giren sporculara törende ödülleri verildi.

Yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un ise bitiş noktasına ulaşamadığı tespit edildi. Durumun polise bildirilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Arama operasyonuna deniz polisinin yanı sıra İBB İtfaiyesi’ne bağlı 6 dalgıç da zodyak botlarla destek veriyor.

KAMERALAR İZLENECEK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, Svechnikov 10.08’de atlama platformundan yüzmeye başladı, ancak bitiş noktasındaki parkura ulaşamadı. Şahsın boğulma ihtimali dışında başka bir noktadan karaya çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki sahil hattını gören otel, park ve güvenlik kameralarının incelenmesi talep edildi.

