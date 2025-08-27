Kaybolan Rus yüzücünün oteldeki son görüntüleri

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un, Beyoğlu’nda konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.

rusyuzucu-1.jpg

Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

3 gündür aranan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme3 gündür aranan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme

rusyuzucu-3.jpg

OTELDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un Beyoğlu’nda kaldığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonda çalışanla konuştuğu ve koltukta oturan Svechnikov’nun içeride bir süre dolaştığı görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldıİstanbul Boğazı'nda Rus yüzücünün sır kayboluşu! Bileğinde çip vardı tüm kronoloji anlatıldı

rusyuzucu-3-001.jpg

Arama çalışmalarına Deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki İBB İtfaiyesi'ne bağlı 6 dalgıç da arama çalışmalarına destek veriyor.

rusyuzucu-2.jpg

Kaynak:DHA

